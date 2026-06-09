俳優の竹内涼真が９日放送の日本テレビ系報道番組「ｎｅｗｓｅｖｅｒｙ．」（月〜金曜・午後３時５０分）に生出演。１１日開幕のサッカーＷ杯北中米大会の日本テレビ系スペシャルナビゲーターとしてＷ杯への思いを明かした。高校時代、東京ヴェルディのユースチームに所属していた竹内は司会の森圭介アナウンサーに「竹内さん、一緒にやってた選手がいるんですって？代表の中に」と聞かれると「僕は遠藤選手とか同世代なん