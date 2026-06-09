山形市によりますと、きょう午後3時10分ごろ、山形市妙見寺の山林でクマ1頭が目撃されました。 【画像】クマ出没場所 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（画像） ■６月のクマ目撃情報（画像） 6月9日（火曜）午後3時10分頃大字妙見寺地内の山林にてクマ1頭を目撃6月9日（火曜）午後2時00分頃蔵王松ケ丘一丁目地内の会社敷地にてクマによるサクランボの食害を確認6月9日（火曜）午前8時50分頃大字山寺地