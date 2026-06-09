元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が3日、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画「タイガース交流戦苦戦の原因、、、」に出演。1軍やレギュラーに定着できない選手の特徴を語った。赤星憲広氏○福島圭音の出場選手登録抹消に赤星憲広氏が言及阪神・福島圭音が5月30日、サインの見落としで出場選手登録を抹消されたことに触れ、赤星氏は「聞いたんですけど、ちょいちょいあるらしいです」と明