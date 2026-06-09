英俳優アンソニー・ヘッドさんが死去した。72歳だった。家族によると、最期は家族に囲まれる中、肺炎の合併症により静かに息を引き取ったという。 【写真】コーベン氏も2ショットでヘッドさんを追悼 声明は娘で俳優のエミリー・ヘッドとデイジー・ヘッドが発表した。「私たちにとって父の娘であることは、これまでもこれからも誇りであり特権です。そして父と彼の仕事が多くの人々に与えた影響を間