AgodaとThe Trade Deskは、アジア太平洋地域においてAgodaのファーストパーティデータを活用した旅行メディア広告の戦略的提携を発表した。Agodaは200以上のマーケットで数百万の物件を擁しており、今回の提携によりThe Trade Deskのアジア太平洋地域における初のオンライン旅行代理店（OTA）パートナーとなる。広告主はAgodaのメディアソリューションを通じ、コネクテッドTVやストリーミングミュージック、ポッドキャスト、ディス