自治体の粗大ゴミ収集を利用しようとして、途中で諦めてしまった経験はありませんか？ 株式会社 PRIME（東京都町田市）が運営する「粗大ゴミ回収隊」は、全国の20代〜60代の成人男女500人を対象に、「自治体の粗大ゴミ収集利用に関する実態調査」を実施しました。その結果、自治体のゴミ出しを「途中で諦めた」経験がある人は64.8％にのぼることが分かりました。調査は、2026年4月にインターネットで実施されました。【調査結果】