女優ソン・イェジンの授賞式でのスタイリングをめぐり、韓国ネット上で賛否が分かれている。きっかけは、6月8日にソウルで行われた「第46回黄金撮影賞」の授賞式だった。【写真】賛否が分かれたソン・イェジンの髪型この日、ソン・イェジンは淡いピンクのロングドレス姿で登場。過度な装飾や派手な柄ではなく、清潔感のある色味と美しいシルエットで見せるドレススタイルだった。首元と鎖骨のラインをすっきり見せるスクエアネック