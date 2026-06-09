デルタ航空は、ロサンゼルス〜香港線を6月6日に開設した。1日1往復を運航する。機材はエアバスA350-900型機を使用する。所要時間は香港発が13時間半、ロサンゼルス発が14時間50分。香港国際空港では、ジェフ・ムーマウ アジア太平洋担当副社長や在香港・マカオ米国総領事館のジュリー・イーデ総領事館、香港国際空港のウィリアム・ホー企業開発担当エグゼクティブディレクターらによるテープカットで就航を祝った。初便の香港到着