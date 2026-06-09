〈「バラエティー収録の翌日、強烈な違和感を覚え…」「あっちには帰りたくない」梅宮アンナ（53）が明かす、大きく変わった仕事への価値観〉から続く梅宮アンナさんにとって、父・梅宮辰夫さんはどんな存在だったのか。再婚した夫がこっそり見続けていた父の映画や複雑だった母との関係など、家族の存在について語ってもらった。【貴重画像】孫を抱く若かりし頃のクラウディアさんとリビングの外のベランダで愛犬とくつろぐ梅宮