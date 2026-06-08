ポイ活YouTuberが運営するYouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」が、「【6/14まで】セブンでVisa eギフト購入→Wesmo!チャージで最大10.8%還元！神ルートを解説」と題した動画を公開した。動画では、JR西日本が展開するスマートフォン決済サービス「Wesmo!」と複数のキャンペーンを併用し、日常の買い物で最大10.8%の還元を得るための具体的な手順を解説している。 「最終的にWesmo!で支払う