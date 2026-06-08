しゅんダイアリー就活チャンネルが自身のYouTubeチャンネルで「✒️無料 ES添削はプロフから✒️#27卒 #就活 #面接 #28卒 #早期化 #就活コミュニティ」を公開した。動画では、年々加速する就活の早期化の実態と、就活生同士のつながりの重要性について語られている。 動画冒頭、出演者は「身の回りが28卒に侵食されている」と切り出し、就活イベントが大学3年生（28卒）だらけになっている現状を