エアアジアXは、クアラルンプール〜釜山線を6月16日をもって一時運休する。地政学的不確実性とサプライチェーンの混乱を理由としており、ネットワークを最適化する。運休期間は10月23日までを予定しており、市況と需要に基づいて運航を評価する。その後は運航再開を予定している。予約客には、支払手段もしくはクレジットアカウントへの返金のほか、クアラルンプール〜ソウル/仁川線への振替を案内する。