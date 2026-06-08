脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「人間は、どこでも、そんなに変わらないよ。」を公開した。動画では、日本人の働き方や組織との関係性が「古い」と揶揄される風潮に対して、実は世界中どこでも人間の本質や組織のあり方は大きく変わらないという持論を展開している。 茂木氏は、ビジネスSNS「LinkedIn（リンクトイン）」の流行や、日本の伝統的な企業を「JTC（Japanese Traditional Compan