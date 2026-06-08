6月6日（土）に東京・丸の内ピカデリーにて開催されたTVアニメ『おそ松さん』10周年スペシャルイベント「10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS 開幕祭」のオフィシャルレポートが到着。TVアニメ『おそ松さん』は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、主人公である6つ子たちがクズでニートというダメな大人になった姿を描いた作品。2015年10月〜2016年3月までTVアニメ第1期を放送、2017年10月〜2018年3月