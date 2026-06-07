あらゆるパフォーマンスで人間を上回り人間のように思考することができる汎用(はんよう)的な能力を持った「AGI」の実現について、各AI企業のトップや有名な技術者・研究者がさまざまな予測を語っています。そんな予測が発言時期によってどのように変化しているのか、AIの開発と研究を行うFutureSearchがまとめています。How long until AI automates all cognitive labor?https://futuresearch.ai/blog/agi-timeline-tracker/以下