不動産投資において「融資が出ない」という声が広がっている。だが、それは本当に市場全体の話なのだろうか。 不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、主宰するスクール生の4月の物件購入実績を一挙に公開した。購入件数は53件にのぼり、新築アパートから中古アパート、中古戸建まで幅広いカテゴリで成果が出ている。利回りも新築アパートで7～8%台が複数確認され、中古アパートに