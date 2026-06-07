清水エスパルスは7日、吉田孝行監督が2026−27シーズンも引き続きトップチームの指揮を継続すると発表した。現在49歳の吉田監督は、現役時代に横浜F・マリノスやヴィッセル神戸などで活躍。引退後は古巣の神戸やV・ファーレン長崎で監督を務め、神戸ではクラブ史上初のJ1リーグ優勝やリーグ連覇と天皇杯の2冠などを成し遂げた。秋葉忠宏前監督の後任として明治安田J1百年構想リーグより清水の指揮官に就任。特別大会では地域