【Summer Game Fest 2026】 6月6日6時～ 配信開始 ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」にて、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（Steam）用アクションアドベンチャー「STRANGER THAN HEAVEN」の発売日が2027年1月15日となることが明かされた。 最新トレーラーが公開され、新たなシーンやキャスト、発売日などがお披露目。そ