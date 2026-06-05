森優選手2025年9月撮影 日本選手権水泳競技大会（2日目）が5日、東京アクアティクスセンター（東京・江東区）で行われ、岡山市の京山中学校3年の森優選手が、女子50ｍ背泳ぎに出場しました。 森選手は予選4位で決勝に進み、28秒58のタイムで5位となりました。