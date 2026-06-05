お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。6月5日の放送は、お笑いコンビ、キャイ～ンの天野ひろゆき氏、ウド鈴木氏をゲストに迎え、金曜パートナーの大久保佳代子とともに話を聞いた。 大久保「今日のお客様はキャイ～ンのお2人です」 天野・ウド「キャイ～ン