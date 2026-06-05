球団発表ヤクルトは5日、明治神宮外苑創建100年を記念した「明治神宮外苑創建百年記念奉納試合」を開催することを発表した。本拠地である神宮球場で、11月14日に東京六大学選抜と対戦する。明治神宮外苑、一般財団法人東京六大学野球連盟とともに開催する1日限りの一戦は、創建100年という節目を迎える明治神宮外苑ならびに、竣功から100年を迎える神宮球場を舞台に開催される記念試合となる。創建90年の2016年にも対戦してお