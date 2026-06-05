世代を超えて愛される「うた」がある。歌唱したい「うた」がある──。◆本人による歌唱アドバイス 動画演歌・歌謡曲シーンから注目の作品を毎月紹介する連載企画「いま、聴きたい演歌・歌謡曲（本人歌唱指導付き）」の第28回目。今回は田中あいみ「優柔不断 with 木梨憲武・所ジョージ」、竹川美子「流氷海峡」、大江裕「あばよ さよなら」、新川めぐみ「あなたの部屋」、有沙瞳「さよならは黄昏に」、美川憲一「さそり座の女」を