アクシデント発生【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間5日・アリゾナ）ドジャースのマックス・マンシー内野手は4日（日本時間5日）、敵地ダイヤモンドバックス戦で一塁手と激突した。球団は「息切れの症状があり、脳震とうの検査を受けるために交代した」と発表した。マンシーは5回の第2打席で一塁へのゴロを放つと、投手のベースカバーが遅れたこともあり一塁手のバルガスと競争に。ベースを踏もうとした両者が正面から