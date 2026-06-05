フジ・メディア・ホールディングスは大幅高。米ブルームバーグ通信が４日、「フジ・メディア・ホールディングス（フジＨＤ）が進めている不動産子会社売却を巡り、１次入札で１兆円を超える応札が相次いだことが分かった」と報じた。米大手ファンドなど複数の候補が強い意欲を示しているという。これが材料視されているようだ。 出所：MINKABU PRESS