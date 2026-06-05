モナコGPはフェラーリの今季初勝利に期待したいと語る堂本光一連載【堂本光一 コンマ一秒の恍惚Web】RACE50メルセデスから参戦する19歳のイタリア人、キミ・アントネッリの勢いが止まらない。第2戦の中国GPで自身初優勝を挙げると、第3戦の日本、第4戦のマイアミでもポール・トゥ・ウインを決める。第5戦のカナダは予選こそチームメイトのジョージ・ラッセルにポールポジションを譲るが、決勝を制して、F1史上初の「初優勝から4連