ソラシドエアは、「路線限定！次はどこ行く？ふらっとマイルキャンペーン」の第1弾を6月5日から9日まで開催する。対象路線は東京/羽田〜宮崎・鹿児島・長崎線。必要マイル数は4,000マイル。搭乗期間は6月26日から30日まで。特典航空券が一律マイルで交換できるキャンペーンは初めて。レギュラーシーズン時に比べ、2,000マイル割安になる。