試合前に大谷を絶賛、ロブロ監督「私が見た中で最高の選手」【MLB】ドジャース 7ー0 Dバックス（日本時間4日・フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発登板し、6回無失点の好投で今季6勝目を挙げた。打席でも3安打を放つ活躍。実は、試合前から敵軍陣営からは“白旗”に近い言葉が漏れ聞こえていた。ダイヤモンドバックスの地元ニュースメディアでアンカーを務める