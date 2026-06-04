Dバックス放送も期待「MVPとCY賞を両方同じ年に」【MLB】ドジャース 7ー0 Dバックス（日本時間4日・フェニックス）ドジャース・大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に投打同時出場した。二刀流として歴史的な活躍を続ける中、敵地放送局では大谷の数ある偉業の中で「一番いい」記録について話題に。果たして選ばれたのは……今後生まれることはないであろう“100＆100”だった。この日の4