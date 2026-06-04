富山市は、家庭ごみ収集有料化の条例改正案を、今月市議会に提出します。中東情勢の影響を受け、有料化後のごみ袋はデザインを簡素化して使用するインクを減らすなどの対策をとる方針です。富山市の藤井市長は、きょう会見を開き、市議会に提出する議案を説明しました。このうち家庭ごみ有料化に関する条例改正案では、ごみを出す際は指定の袋を使用し、袋の価格は1リットルあたり1円としています。袋の容量は5リットルから45リッ