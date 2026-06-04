キンプリ高橋海人、ダイアン津田Ⓒテレビ東京 高橋海人（King & Prince）と、津田篤宏（ダイアン）が、テレ東の特別バラエティ番組『そもそもミステリー』（6月11日よる6時25分〜）に出演。異色の初タッグでMCを務める。【写真】キンプリ高橋海人とダイアン津田が初タッグ「そもそもミステリー」ゲストには丹生明里、遼河はるひ、無垢な探求心で一緒にミステリーに迫る「子供隊員」が集結。さらに古代エジ