ヒルトンは、会員プログラム「ヒルトン・オナーズ」で「モア・ナイト、モア・ポイント」キャンペーンを実施する。通常獲得できるベースポイントに加え、1滞在あたり3泊以下で2,000ポイント、4泊以上で4,000ポイントのボーナスポイントを付与する。ボーナスポイントは積算までの6〜8週間ほどかかり、エリート会員資格獲得の対象にはならない。宿泊期間は6月1日から8月15日まで。キャンペーンへの参加には、チェックアウト日までに参