5月26日放送のライオンズナイターでは、神宮球場で行われたヤクルト―西武1回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの西口文也監督にインタビューした模様を放送した。交流戦を戦う上での大事なポイントを訊いた。 ――開幕してから2ヶ月間、野手陣や投手陣をご覧になっていかがでしょうか？ 西口「投手陣に関しては、先発ローテーションで投げているピッチャーがしっかりと自分たちの