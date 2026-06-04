この記事をまとめると ■北京モーターショーでは運転席レスの大型トラックや配送バンが展示されていた ■少子高齢化が進む中国は自動運転とヒューマノイドの普及を加速化させている ■SF映画の世界だった無人物流社会が現実になろうとしている 無人走行トラックの実現も間近な中国の物流業界 「第19回北京国際自動車展覧会（北京モーターショー）」が2026年4月24日から5月3日の会期にて開催された。筆者は新型コロナウイルス感染拡