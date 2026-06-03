ロックバンド・サカナクションの山口一郎が、5月26日深夜放送のニッポン放送『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00〜27:00)で、番組の違法アップロードについての考えを語った。山口一郎○「それは違法なんです。残念なんですけど」山口は、リスナーに向けて、「必ずラジオか、アプリのradiko、または後日配信されるポッドキャストで聴いてもらいたいなと思っております」と呼びかけ、番組公式Xにも聴き