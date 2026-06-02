日本マクドナルド（東京都新宿区）が、定番の人気メニュー「ダブルチーズバーガー」にホワイトチェダーチーズをさらに2枚加えた「チーズチーズダブルチーズバーガー（チーチーダブチ）」を6月3日から2週間限定で販売します。【写真】ヤバイー！復活が待ちきれない“チーチーダブチ”をもっと！新スムージーも！チーチーダブチは、ジューシーな100％ビーフパティ2枚、チェダーチーズ2枚、ホワイトチェダーチーズ2枚が入って