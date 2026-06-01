【さあ、カメラをはじめよう 2026 CAMERA STYLE】フィルム〜デジタル時代を通じて孤高の存在であり続けたライカは伝統と革新を両輪に進化を続けている。憧れのライカを手に入れるのに?買い時〞はない。「手に入れたい」そう思った時こそ君とライカの出会いに他ならないのだ。＊＊＊誰もが知る「ライカ」。その名声の源は、ライカそのものがカメラの歴史に大きな影響を与えてきたからこそ。現在“35mmフルサイズ”と