秋元康プロデュースの昭和歌謡＆平成ポップスグループ・MATSURIのメンバー・松岡卓弥（まつおか・たくや）が、放送中の『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系）で連続ドラマ初出演。物語はいよいよ佳境を迎えるなか、主人公（志尊淳）が働くホテルのベルマン役での好演が注目されている。グループとしては今年3月にレギュラー番組『ぽかぽか』を卒業し、それぞれソロの活動も増えているMATSURI。今回は、俳優としての一歩