タレントの川崎希が31日に自身のアメブロを更新し、2日連続で長男のサッカーの試合があったを報告し、家族で応援したこと明かした。この日、川崎は「かげとらのサッカー試合」と切り出し、前日の試合について「私はsisterの習い事があって行けなかったんだけど とっても頑張ってたみたい」と報告。真夏の暑さでの試合だったことから「サッカーには必ずモバイルファンを持参して休み時間に冷やしてます」と熱中症対策を明かし「すっ