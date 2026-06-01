川崎希、2日連続で長男のサッカーの試合があったことを報告「すごく頑張ってて見れてよかった」

タレントの川崎希が31日に自身のアメブロを更新し、2日連続で長男のサッカーの試合があったを報告し、家族で応援したこと明かした。

この日、川崎は「かげとらのサッカー試合」と切り出し、前日の試合について「私はsisterの習い事があって行けなかったんだけど とっても頑張ってたみたい」と報告。真夏の暑さでの試合だったことから「サッカーには必ずモバイルファンを持参して休み時間に冷やしてます」と熱中症対策を明かし「すっごい風力でひんやり度最強なこれとってもおすすめ」と愛用グッズを紹介した。

続けて更新したブログでは「2日連続サッカーの試合だよ〜」と報告し「昨日はついて行けなかったけど、きょうはみんなで応援に」と、この日は家族で応援に駆けつけたことを説明。道中ではドライブスルーでマクドナルドに寄ったといい「ハッピーセットのちいかわの人気がすごかったみたいで受け取りまで行列だったらしい」とその人気ぶりに驚いた様子でコメントした。

最後に、長男について「試合をすごく頑張ってて見れてよかった」と明かし「お疲れ様〜」と労いの言葉をつづった。