俳優の芳根京子が18日、大阪市内で行われた「ハウス オブ ディオール 心斎橋」のオープンイベントに出席。イベントでは、グレーを基調としたシックなコーディネートを披露し、会場を魅了した。終了後のインタビューでは、大阪での思い出や意外な大好物、最近はじめたことなど、自身のプライベートについて明かした。芳根京子○「嘘はついちゃダメだ!」芳根京子が愛してやまない“美食”とは――今日のファッションのポイントやお気