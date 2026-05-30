ジャガイモを食べる際の注意点について、農林水産省の公式Xアカウントが紹介しています。【要注意】「えっ…」これが苦みがある「ジャガイモ」を食べてはいけない理由です！農水省は「調理したジャガイモを食べたら『にが味（えぐ味）』がある！この後、どうするのがいいのかな？」とクイズを出題し、「もったいないので食べる」「それ以上食べない」「再加熱して食べる」と3つの選択肢を提示。正解について「それ以上食べ