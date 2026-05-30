ジャガイモを食べる際の注意点について、農林水産省の公式Xアカウントが紹介しています。

【要注意】「えっ…」 これが苦みがある「ジャガイモ」を食べてはいけない理由です！

農水省は「調理したジャガイモを食べたら『にが味（えぐ味）』がある！この後、どうするのがいいのかな？」とクイズを出題し、「もったいないので食べる」「それ以上食べない」「再加熱して食べる」と3つの選択肢を提示。

正解について「それ以上食べない」と明かしています。

また「『もったいないから』と食べてはダメです」「調理の際は、芽や緑色の部分をしっかり取り除きましょう」と注意喚起しています。

ジャガイモの芽や緑色の部分、あるいは苦みの原因となる「ソラニン」や「チャコニン」といった天然毒素は、加熱調理をしても分解されないといいます。そのため、一度苦みを感じたジャガイモは、どれだけ火を通しても安全にはならないということです。

こうした情報について、SNS上では「気をつけよう」「意外と知られていないかも」「頑張って食べちゃった」などの声が上がっています。