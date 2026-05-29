5月22日から23日に亘り、ヴィジュアル系を世界に発信していくプロジェクト「MASKED」のサーキットフェス＜MASKED2026＞が、Spotify O-EAST／Spotify O-WEST／duo MUSIC EXCHANGEを舞台に開催された。初日の22日には総勢29組が出演。キャリアも音楽性も問わず、それぞれのバンドが思い描く「ヴィジュアル系」を掲げての競演は、フェスと言うより「対バン」が近い。長く続くヴィジュアル系の歴史に思いを馳せるとともに、今まさに起