朝にたんぱく質を食べると太りにくい理由 朝食で筋合成のスイッチオン 食事からたんぱく質を摂取すると、筋肉では筋たんぱく質の合成が進みます。しかし、食後から時間がたつにしたがい、筋肉は合成から一転、分解へと移行するのです。 一日の中でも最も食事の時間があく夕食後から朝食前までの間は、新たなたんぱく質の供給が滞ってしまう分、筋肉の分解が進んでいくことになります。そのため、朝食では十分な量のたんぱく