大黒摩季が2026年5月27日より、デビュー35周年YEARをスタートする。1992年のデビュー以来、力強くリアルな歌詞とボーカルで人々の人生に寄り添ってきた大黒摩季は、2010年から約6年間の活動休止を経て、2016年に完全復活。常に進化を続けながら止まることなく走り続けてきた。「感じたままありのまま 憧れの鷲や鷹のように大らかに誇らしく羽搏き どこかに留まることなく自由に飛び回り 皆様にも楽しんでいただきたい」とは、35周