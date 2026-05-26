シャオミ・ジャパンは、スマートバンド「Xiaomi Smart Band 10 Pro」を発売した。価格は1万800円～。

本体には1.74インチの有機ELディスプレイを搭載。画面の明るさは最大2000ニトに対応し、明るい日差しの下での視認性が確保されている。ストラップ等をのぞく本体の大きさは46.18×33.35×9.7mm。前モデルから薄くなった。

フレームには高強度なアルミニウム合金を採用。カラーバリエーションはブラック、シルバー、ピンクの3色で、「Xiaomi Smart Band 10」と同じく、セラミックエディションもラインアップする。

シルバー、ピンク、ブラック

ヘルスケア機能では、専門睡眠機関との共同開発により心拍変動（HRV）トラッキング機能を追加。新たな「睡眠アルゴリズム 2.0」が導入され、入眠や起床、睡眠ステージの判定精度が向上した。

スポーツ関連では、150種類以上のスポーツモードに対応。5気圧防水により水中の心拍数計測も可能となった。ランニング向けには、コーナーでの位置ズレを補正するトラックモードが新搭載された。

スマートフォンをサイクルコンピューターとして活用し、速度や心拍数をリアルタイムで確認できるサイクリングモードも追加されている。計測した心拍数データは、Bluetooth経由で手持ちのサイクルコンピューターや他社製フィットネスアプリへ直接送信できる。

GPSなど5つの衛星測位システムに対応しており、スマートフォンを持たずに端末単体でルート記録が可能。2台のスマートフォンからの通知を同時に受け取れる新機能も追加された。

バッテリー容量は350mAhで、省電力設計によりライトモードで最大21日間、通常使用で約8日間の連続使用が可能。価格は通常カラーが1万800円、セラミックエディションが1万3800円。

公式サイトや直営店のほか、Amazon.co.jp、楽天市場、公式TikTok Shopで取り扱われる。

主なスペック 項目 内容 大きさ 46.18×33.35×9.7mm 重さ 21.6g ディスプレイ 1.74インチAMOLED（480×336）、60Hzリフレッシュレート、2000ニト最大輝度（自動輝度調節） バッテリー 350mAh 使用時間 ライトモード使用時：最大21日間ライトユース時：10日間通常使用時：8日間 充電方式 磁気充電 Bluetooth Bluetooth 5.5 防水性能 5ATM 防水性能 センサー 心拍センサー（血中酸素センサー搭載）、加速度センサー、ジャイロスコープセンサー、電子コンパス、環境光センサー フィットネス機能 150種類以上のワークアウト・スポーツモードをサポート ヘルスケア機能 24時間血中酸素レベル測定、24時間心拍数モニタリング、睡眠モニタリング、ストレスレベルモニタリング、女性の健康管理、深呼吸エクササイズ 対応OS Android 8.1以降またはiOS 15以降