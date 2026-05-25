2026年1月25日にデビュー20周年を迎えたFUNKY MONKEY BΛBY’Sが、全国27都市29公演を巡る全国ツアー＜20th anniversary TOUR 〜そのまんま東へ西へ〜＞のファイナル公演を5月24日、東京・昭和女子大学人見記念講堂にて開催した。＜20th anniversary TOUR 〜そのまんま東へ西へ〜＞は全公演ソールドアウトを記録。そして行われたツアーファイナルは本編20曲、アンコール3曲の全23曲を披露。デビュー曲から最新曲まで余すことなく20