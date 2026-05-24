清水エスパルスは５月24日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST最終節で、ガンバ大阪とMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦。58分に弓場将輝が先制点を奪うも、61分と75分に失点し、１−２で逆転負けした。２連敗だ。この一戦に右SBで先発した吉田豊は58分、正確なクロスを供給し、弓場のゴールをアシストした。試合後、36歳のDFは「練習から良いクロスは上げられていたので、本当にそのままのイメージで上げられた」