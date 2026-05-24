photo：(株)GEKKOデビュー曲「Really Like You」がアジア各国のバイラルチャートを席巻したことで知られる、韓国出身アーティスト・Gyubin。彼女が本日24日に、新潟県長岡市で開催された音楽フェス＜ながおか 米百俵フェス 〜花火と食と音楽と〜 2026＞へと出演した。＜ながおか 米百俵フェス＞のステージでは、昨年11月にリリースした日本プレデビュー曲「Really Like You (Japanese Version)」をはじめとする全7曲を歌唱している