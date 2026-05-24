週刊プレイボーイが生み出したラッキーな「七福星占術」「地獄に堕ちるわよ！」などの過激なセリフで大人気だったカリスマ占い師、故・細木数子さんは「六星占術」を駆使していた。「六星占術」とはなんなのか？それを超える占いはできないのか？週刊プレイボーイは、令和に大ブームとなる（予定の）最新占い作りに挑戦した！【表】「七福星人」の調べ方＊＊＊【わかりやすさと自己理解がポイント！】戸田恵梨香さんの主演